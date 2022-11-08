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В Касимовском районе задержали мошенника из Нижегородской области

В Касимовском районе поймали неоднократно судимого жителя Нижегородской области, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 72-летняя жительница деревни Лощинино и сообщила, что у нее похитили крупную сумму. Выяснилось, что пенсионерке позвонила женщина, представилась подругой и заявила, что спровоцировала ДТП. После этого знакомая передала якобы следователю, который стал убеждать потерпевшую собрать деньги для того, чтобы не возбуждали уголовное дело. Мужчина также попросил пенсионерку приготовить простыню, тапочки и другие принадлежности, поскольку ее «подруга» с травмами попала в больницу, и предупредил, что за деньгами приедет его знакомый.

Пожилая женщина передала курьеру все наличные, которые у нее были — 100 тысяч рублей. После она созвонилась со знакомыми и поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативники возбудили уголовное дело. Выяснилось, что к женщине заезжал 36-летний житель Нижегородской области, которого ранее судили за грабежи и разбой. Недавно он стал работать на телефонных мошенников, выполняя функцию курьера по сбору денег с обманутых граждан.

Мужчину доставили в Касимовский район. Его заключили под стражу.