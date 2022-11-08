В ДТП в Пензенской области погибли два человека

6 ноября в 16.40 на 535 километре трассы М5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием четырех машин. Два человека погибли и пять пострадали.

В воскресенье, 6 ноября, в Пензенской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном отделе МВД.

В 16:40 на 535 километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1990 года рождения, автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был мужчина 1990 года рождения, автомобиль Audi 4, которым управлял мужчина 1985 года рождения и автомобиль Ford Focus под управлением мужчины 1986 года рождения.

Водитель и пассажир — мужчина 1979 года рождения, автомобиля Kia Rio скончались на месте. Еще один пассажир этого автомобиля — мужчина 2001 года рождения, был госпитализирован с различными травмами.

Водитель автомобиля Ford Focus тоже был доставлен в больницу. Пассажирам автомобиля — женщине 1985 года рождения, девочке 2011 года рождения и мальчику 2008 года рождения оказали медицинскую помощь и отпустили домой

По факту ДТП продолжается проверка.