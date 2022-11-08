В Екатеринбурге трамвай на остановке насмерть сбил пенсионерку

Авария произошла в понедельник, 7 ноября, на улице Викулова.

В Екатеринбурге трамвай на остановке насмерть сбил пенсионерку. Об этом пишет портал «Екатеринбург онлайн».

Авария произошла в понедельник, 7 ноября, на улице Викулова около 18:00. Трамвай маршрута № 18, которым управляла 44-летняя женщина, на остановке наехал на 84-летнюю пенсионерку.

Она попала под второй вагон. Из-под вагона пострадавшую достали спасатели, в тяжелом состоянии ее увезли в реанимацию.

Во вторник, 8 ноября, стало известно, что женщина умерла.

Проводится проверка.

Фото Telegram-канал «Вечерние ведомости»