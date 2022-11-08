В аварии в Спасском районе пострадал водитель легковушки

ДТП произошло во вторник, 8 ноября, в 05:00 на 260 километре трассы М5 «Урал».

В аварии в Спасском районе пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 8 ноября, в 05:00 на 260 километре трассы М5 «Урал».

24-летний рязанец за рулем «ВАЗ-2105» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 36-летний житель Саратовской области.

Водитель легковушки получил травмы, его доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места ДТП.