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Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Об этом сообщили на официальной странице группы в соцсетях.

Вокалист Маккаферти умер в возрасте 76 лет. В 1968 году вместе с гитаристом Мэнни Чарльтоном, басистом Питером Эгнью и барабанщиком Дарреллом Суитом он основал группу Nazareth. Группа стала популярной после выхода альбома Hair Of The Dog в 1975 году.

Дэн Маккаферти ушел из группы в 2013 году по состоянию здоровья. Сообщается, что ранее он страдал от хронического обструктивного заболевания легких и язвы желудка.