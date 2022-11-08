Студенты РГАТУ победили во всероссийской студенческой олимпиаде по агроинженерным специальностям

Олимпиада проходила на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии. В ней приняли участие команды из 12 аграрных вузов страны.

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по агроинженерным специальностям, проходившей на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

В олимпиаде участвовали команды из 12 аграрных вузов страны — Волгограда, Орла, Белгорода, Элисты, Твери, Тамбова, Саранска, Рязани, Саратова, Воронежа, Казани и Курска.

В течение трех дней проходила напряженная борьба в творческом использовании участниками полученных знаний при решении нестандартных задач, практическом их применении при выполнении работ в агропромышленном комплексе.

Первый этап олимпиады включал вождение трактора и проходил в ЗАО «Калининское» — одном из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Тверской области. В этом этапе от вуза принимала участие Козаченко Диана — единственная девушка в составе участников данного конкурса.

Наши студенты продемонстрировали на олимпиаде высокий уровень владения профессиональными компетенциями, проявили себя на высшем уровне. В родной университет команда инженерного факультета вернулась с титулом победителя II тура Всероссийской студенческой олимпиады по направлению подготовки «Агроинженерия» и дипломом робедителя в конкурсе инновационных проектов в номинации «Инновационные технические средства и оборудование в растениеводстве и животноводстве» (проект разрабатывались студентами под руководством А. Н. Бачурина , Н. Е. Лузгина и В.В. Утолина). В номинации «Лучшее конструкторское технологическое решение» наша команда заняла второе место. Высокие награды для университета заработали Мещеряков Данила, Поляков Дмитрий и Козаченко Диана, студенты инженерного факультета.

Также, для участников Всероссийской олимпиады организаторами была разработана очень насыщенная и интересная досуговая программа: знакомство с научным и культурным потенциалом ТГСХА и города Тверь, экскурсии на ведущие предприятия АПК, участие в акции исторической памяти, посещение Ржевского мемориального комплекса и мемориала «Парк мира».

В целом, Всероссийская олимпиада позволила обучающимся продемонстрировать сформированные компетенции, наметить пути для их дальнейшего профессионального роста, а наставникам — выработать новые инструментально-педагогические средства развития профессионального творчества студентов.