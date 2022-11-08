Стало известно, кто погиб в аварии с фурой в Шиловском районе

ДТП произошло в понедельник, 7 ноября, в 10:15, на 267 километре трассы М5 «Урал».

Стало известно, кто погиб в аварии с фурой в Шиловском районе. Информацию опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 7 ноября, в 10:15. На 267 километре трассы М5 «Урал» столкнулись Hyundai Accent, под управлением 28-летнего мужчины, и грузовик Mercedes-Benz, за рулем которого был 52-летний житель Тульской области.

В аварии погибли водитель Hyundai и его 50-летняя пассажирка.

Пассажиров 18, 27 и 50 лет с травмами доставили в больницу.

Ранее стала известна причина смертельного ДТП.