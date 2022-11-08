США выделит Украине 25 миллионов долларов для подготовке к зиме
Средства предполагается направить на поддержку жилищного фонда, водоснабжения, санитарию и гигиену.
США выделит Украине 25 миллионов долларов для подготовке к зиме. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет
«С приближением зимы мы осознаем необходимость помочь Украине поддерживать в домах тепло и электричество», — сказала Томас-Гринфилд.
Средства предполагается направить на поддержку жилищного фонда, водоснабжения, санитарию и гигиену.