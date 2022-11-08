Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
Чтв, 10
ЦБ USD 0 0 08/11
ЦБ EUR 0 0 08/11
Нал. USD 63.51 / 63.96 08/11 16:55
Нал. EUR 63.02 / 63.8 08/11 16:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
9 040
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
18 803
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
16 230
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
19 781
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
США выделит Украине 25 миллионов долларов для подготовке к зиме
Средства предполагается направить на поддержку жилищного фонда, водоснабжения, санитарию и гигиену.

США выделит Украине 25 миллионов долларов для подготовке к зиме. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет РИА Новости.

«С приближением зимы мы осознаем необходимость помочь Украине поддерживать в домах тепло и электричество», — сказала Томас-Гринфилд.

Средства предполагается направить на поддержку жилищного фонда, водоснабжения, санитарию и гигиену.