США выделит Украине 25 миллионов долларов для подготовке к зиме

Средства предполагается направить на поддержку жилищного фонда, водоснабжения, санитарию и гигиену.

США выделит Украине 25 миллионов долларов для подготовке к зиме. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет РИА Новости .

«С приближением зимы мы осознаем необходимость помочь Украине поддерживать в домах тепло и электричество», — сказала Томас-Гринфилд.

Средства предполагается направить на поддержку жилищного фонда, водоснабжения, санитарию и гигиену.