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Россия не станет выдвигать Украине условия для переговоров
Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией.

Москва не будет выдвигать Украине никаких предварительных условий для начала переговоров. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Руденко сообщил, что у России есть главное условие — чтобы Украина проявила добрую волю.

Он напомнил, что власти Киева приняли закон, запрещающий вести переговоры с Москвой.

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — добавил Руденко.

Также политик заявил, что у России нет дипломатических контактов с США по украинскому кризису.

Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией.