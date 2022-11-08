Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком погибли водитель легковушки и его сын

Авария произошла во вторник, 8 ноября, в 19:00 на 238 километре трассы «Пермь — Екатеринбург».

Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком погибли водитель легковушки и его сын. Об этом пишет портал « Екатеринбург онлайн » со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 8 ноября, в 19:00. На 238 километре трассы «Пермь — Екатеринбург» столкнулись Toyota Camry и грузовик Mercedes-Benz.

Toyota под управлением 38-летнего мужчины выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с большегрузом. В аварии погибли водитель и 11-летний пассажир легковушки. В ГИБДД уточнили, что это были отец и сын, которые ехали домой из Екатеринбурга в Красноуфимск.