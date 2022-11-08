Новый владелец Zara будет работать в России под своими брендами

Inditex достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса ливанской ГК Daher.

В России группа компаний Daher, которая покупает бизнес Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), будет работать под своими брендами. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что Inditex достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса ливанской ГК Daher. Благодаря сделке сохранятся рабочие места, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды.

Ранее сообщалось, что Zara останется в России с названием «Новая мода».