Мошенник похитил у рязанца полтора миллиона рублей

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и обманул рязанца.

Мошенник обманул жителя Рязани и похитил у него более полутора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и обманул рязанца.

В полиции напомнили, что работники коммерческих организаций не требуют у клиентов личную информацию по телефону. В УМВД посоветовали прервать разговор, если собеседник представился сотрудником банка.