Мэр Рязани подписала постановление о введении в городе дизайн-кода

Большинство горожан высказались «за» введение единой концепции.

Мэр Рязани Елена Сорокина подписала постановление о введении в городе дизайн-кода. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что после того, как дизайн-код представили рязанцам лето, начались обсуждения с жителями. Специалисты изучили мнения и обобщили, что большинство горожан высказались «за» введение единой концепции.

«Дизайн-код содержит рекомендации и требования к размещению информационных конструкций, изменению фасадов зданий. С его внедрением у Рязани появится свой уникальный стиль», — написала глава горадминистрации.

Она отметила, что управление градостроительства и архитектуры работает с министерством экономического развития и рязанскими предпринимателями, чтобы «безболезненно пройти первоначальный этап внедрения единой концепции оформления».

Сорокина отметила, что в отдельные требования внесут изменения, если время покажет их несостоятельность.