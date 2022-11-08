Марину Наумову официально назначили на пост министра финансов Рязанской области

Марину Наумову официально назначили на пост министра финансов Рязанской области. Об этом стало во вторник, 8 ноября, на заседании правительства.

«Вы прошли все необходимые согласования федерального Минфина. Мы на самом деле, зная о вашем профессионализме, никогда в этом не сомневались», — отметил губернатор Павел Малков.

Напомним, Марина Наумова занимает пост министра финансов Рязанской области с 2013 года, но из-за смены регионального правительства в 2022 году Наумова была исполняющей обязанности.