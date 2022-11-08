Малков заявил, что подходы к организации ремонта дорог в регионе качественно изменятся

Губернатор Павел Малков заявил, что подходы к организации ремонта дорог качественно изменятся. На заседании правительства, 8 ноября, обсудили вопросы, касающиеся ремонта и реконструкции автодорог в муниципальных образованиях.

Губернатор подчеркнул, что в регионе больше всего нареканий и жалоб от рязанцев поступает на состояние автомобильных дорог.

«Мы принимаем ряд решений, которые позволят выстраивать более системную работу по ремонту дорог в регионе. Это всё, что касается повышения качества проводимых дорожных работ, освоения денежных средств, — подчеркнул Павел Малков. — У каждого муниципального образования должно быть четкое понимание о том, сколько есть средств на будущий год на ремонт дорог, чтобы планировать работу. Уже сейчас необходимо проводить закупки, объявлять конкурсы и заключать контракты. Как только стартует следующий строительный сезон, и погода позволяет, техника должна выйти на дороги».

Губернатор предупредил, что средства муниципалитетов, которые не успеют подготовиться передадут другим, более эффективным. Павле Малков отметил, что сохраняются стимулирующие меры. По словам губернатора, сэкономленные средства в результате проведения конкурсных процедур будут оставаться у муниципалитета и направляться на последующий ремонт автодорог. Раньше эти деньги перераспределялись в областной бюджет.

Малков добавил, что важно качественно осваивать выделенные средства, чтобы регион мог и дальше рассчитывать на дополнительное финансирование.

Павел Малков прокомментировал нарекания горожан, касающиеся медленных темпов реконструкции Северного обхода Рязани.

Губернатор заверил, что ремонт моста в д. Деулино Рязанского района, о котором просили рязанцы, будет проведен в ближайшие 2-3 недели.

«Средства на объект выделены из резервного фонда Правительства области. В ближайшие дни туда выходит техника, начнется ремонт моста. Также будет демонтирована щебеночная переправа, по которой были вопросы», — отметил глава области в комментарии журналистам после заседания Правительства.