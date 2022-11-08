Малков поручил разобраться с рюмочной возле школы в Рязани

На заведение ежедневно поступают жалобы от родителей.

Павел Малков поручил разобраться с рюмочной возле школы № 17. Об этом он заявил во вторник, 8 ноября, на заседании правительства.

Елена Сорокина рассказала, что сотрудники мэрии совместно с членами родительского комитета школы № 17 побывали в указанном месте.

По ее словам, выяснилось, что ежегодно на заведение поступают жалобы.

«В этом месте ведется торговля алкогольной продукцией без лицензии. Направляем письма в районный отдел внутренних дел. Коллеги из полиции принимают меры административного воздействия к торговцу продукцией. Но торговец меняет вывеску и название, все продолжается вновь. За последние 2 года сменилось больше 5 названий. Были направлены очередные письма с просьбой принять меры», — пояснила глава города.

Павел Малков подчеркнул, что понимает, что данный вопрос не для рассмотрения на заседании правительства, однако считает, что родители учеников и местные жители не согласятся с этим, «для них этот вопрос серьезный».

«Я говорю не про конкретную рюмочную, а про все такие случаи в городе и области. Мы вырабатываем здесь общее правило и подход. Мы знаем, что она там есть. Но она продолжает работать, пользуется лазейками в законе. Такие вещи недопустимы. Прошу по этой ситуации разобраться», — заключил он.

Напомним, что рязанка написала пост в соцсетях с просьбой закрыть рюмочную возле школы.