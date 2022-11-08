День раннего выявления рака кожи пройдет в Рязани

В городском онкологическом диспансере, в субботу 12 ноября желающие смогут пройти диагностику на наличие рака кожи.

День раннего выявления рака кожи пройдет в Рязани. Как сообщили в городском онкологическом диспансере, в субботу 12 ноября желающие смогут пройти диагностику на наличие рака кожи.

Прием будет проходить с 9.00 до 14.00.

Онкологи рекомендуют посетить врача, если пациент обнаружил у себя следующие симптомы: родинка поменяла цвет или поверхность, наблюдается кровотечение из родинки, волосы на родинке начали выпадать, родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться, на коже появилось новообразование непривычного вида, на коже есть незаживающие долго раны.

В рамках проекта «Здоровый выходной» можно пройти консультацию специалиста, при необходимости будет проведено обследование при помощи дерматоскопа.