Центр бережливого производства выявил более 40 проблем в работе областного ЗАГСа

Следующим шагом станет разработка плана мероприятий по устранению выявленных «узких» мест.

Завершен этап диагностики для последующей оптимизации рабочих процессов в территориальном отделе ЗАГСа № 1 по городу Рязани. Работу начали три недели тому назад по поручению зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина, а организуют ее — специалисты центра бережливого производства (ЦБП) Агентства развития бизнеса.

Этап диагностики — один из самых важных: необходимо выявить первопричины проблем, «узкие места» и факторы, сдерживающие развитие. По словам руководителя ЦБП Вячеслава Поскребышева, специалисты центра уже провели опросы сотрудников и посетителей, прокартировали основные услуги, предоставляемые ЗАГСом. Следующим шагом станет разработка плана мероприятий по устранению выявленных «узких» мест.

Как заявили специалисты ЦБП, при проведении анализа деятельности организации было выявлено более 40 проблем, таких, например, как излишние перемещения сотрудников. Одно только это некорректно выстроенные действие влияет на время получения услуги посетителями.

«Важно, что все проблемы такого рода возможно скорректировать без финансовых вложений, как все методы бережливого производства построены именно на изменении способа действия», — пояснил руководитель ЦБП. Как отметила начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, без работы сотрудники органа не сидят никогда.

«Мы занимаемся не только регистрацией браков, но и отвечаем за государственную регистрацию других актов гражданского состояния, выдаем различные документы, оказываем правовую поддержку по самому широкому спектру потребностей, — рассказала Елена Васильева. — Уже вижу, что совместными усилиями нам удастся найти те решения, которые в конечном итоге позволят гражданам оперативно получать услуги, а сотрудникам ЗАГСа — чувствовать свою нужность людям и эффективность своего труда».

Центр бережливого производства — структурное подразделение Агентства развития бизнеса. Он действует с целью оказания поддержки коллективам исполнительных органов государственной власти и подведомственных им учреждений Рязанской области в реализации проектов по повышению эффективности и качества их работы.