Зеленский сообщил о планах собирать деньги для «флота морских дронов»
По его словам, морские дроны необходимы для защиты акватории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах собирать деньги для «флота морских дронов». Его слова привели РИА Новости.
«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов», — сказал Зеленский.
По его словам, морские дроны необходимы для защиты акватории страны.
Ранее власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в конце 2024 года.