Зеленский сообщил о планах собирать деньги для «флота морских дронов»

По его словам, морские дроны необходимы для защиты акватории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах собирать деньги для «флота морских дронов». Его слова привели РИА Новости.

«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов», — сказал Зеленский.

По его словам, морские дроны необходимы для защиты акватории страны.

Ранее власти Украины заявили о намерении вступить в ЕС в конце 2024 года.