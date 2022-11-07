В ДТП в Скопинском районе погиб водитель «Мазда 6»

В ДТП в Скопинском районе погиб водитель Mazda 6.

Авария произошла в пятницу, четвертого ноября, примерно в 16:00 на 289-м километре автодороги Р22 «Каспий», пишет сайт областного УМВД.

Volkswagen Tiguan под управлением 51-летнего жителя Москвы столкнулся с автомобилем «Mazda 6», за рулем которого был 29-летний житель Московской области. Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 18 получили травмы.