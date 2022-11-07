Юрист Соловьев назвал способные разорить банковские карты

Юрист Соловьев призвал быть внимательнее с кредитными картами. Он рассказал агентству «Прайм», что при невнимательном отношении, кредитки могут «разорить» владельца.

По словам Соловьева, даже если вы должны банку всего несколько рублей — со временем эта сумма может вырасти, как снежный ком, до небывалых размеров.

Проценты могут начисляться и за «овердрафт» — когда вы увлеклись покупками, превысили лимит (потратили больше денег, чем имеете) и начали использовать деньги банка. Не заметить это проще простого. А время, которое дается для погашения долга, может составлять всего несколько дней.

Также не стоит забывать, что без заявления о закрытии банк автоматически перевыпустит карту.

Эксперт советуют регулярно проверять баланс, особенно в случаях, когда отключены смс-оповещения.