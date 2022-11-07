Власти Украины заявили о намерении к концу 2024 года вступить в Евросоюз

Как пишет издание, если это получится − это будет самое быстрое вступление в Евросоюз в истории. В среднем такой процесс занимает девять лет.

Украина планирует вступить в Евросоюз к концу 2024 года. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в интервью газете Welt, пишут РИА Новости.

К этому времени они планируют уже завершить процесс вступления в ЕС.

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала Стефанишина.

Как пишет издание, если это получится — это будет самое быстрое вступление в Евросоюз в истории. В среднем такой процесс занимает девять лет.

Вместе с тем Стефанишина заявил, что Украина не является рядовым кандидатом, но, как пишет издание, в Брюсселе на это смотрят иначе. Стефанишина также добавила, что если все удастся — это поднимет моральный дух украинцев.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что «не все семь реформ могут быть проведены быстро» и что график начала переговоров невозможно согласовать.