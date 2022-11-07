Власти Кадомского района удалили информацию о подземных укрытиях

В нем сообщалось, что укрытиями могут послужить «подвалы и цокольные этажи зданий, жилых домов; гаражи, погреба, подполья, щели открытые и перекрытые». Власти также рекомендовали взять суточный запас еды, дома закрыть окна, выключить газ и электричество.

Администрация Кадомского района удалила информацию о подземных укрытиях, которую ранее опубликовала в группе во «Вконтакте».

Пост появился в четверг, 3 ноября. В нем сообщалось, что укрытиями могут послужить «подвалы и цокольные этажи зданий, жилых домов; гаражи, погреба, подполья, щели открытые и перекрытые». Власти также рекомендовали взять суточный запас еды, дома закрыть окна, выключить газ и электричество.

Однако позже пост удалили из группы.