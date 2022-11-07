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В Шиловском районе в ДТП с фурой и «Хендай» погибли два человека

В Шиловском районе произошло смертельное ДТП с фурой и Hyundai Accent. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 7 ноября, в 10.15 на 267-м километре автодороги М5 «Урал». На дороге столкнулись фура Mercedes-Benz и автомобиль Hyundai Accent, в котором находились пять человек.

Двое человек из последнего автомобиля погибли на месте, еще трех госпитализировали с травмами.

«Личности погибших и травмированных устанавливаются. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются. По факту ДТП проводится проверка.