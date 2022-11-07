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В Шиловском районе 100-летний юбилей отметила Антонина Федотова

В Шиловском районе 100-летний юбилей отметила Антонина Федотова. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Женщина живет в деревне Ибредь. Именинницу в понедельник, 7 ноября, приехали поздравить представители администрации Ибредского сельского поселения. Ей вручили ценный подарок от отдела по Путятинскому и Шиловскому районов ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области», благодарственное письмо от главы администрации Владимира Луканцова и поздравительную открытку от президента Владимира Путина.

По словам ее дочери Людмилы Федотовой, женщина росла в многодетной семье.

«Моя бабушка Мария Зосимовна кроме своих шестерых детей воспитывала еще шестерых, оставшихся от сестры Валентины. Мамин отец Семен Савельевич 9 лет служил механиком на крейсере „Аврора“, видел Ленина и разговаривал с ним. Стаж работы у мамы более 40 лет. С восемнадцатилетнего возраста вручную терла картофель на крахмальном заводе для отправки его на фронт. Многие годы трудилась на Ибредском крахмало-паточном заводе. Воспитала троих детей. Я уже 10 лет живу с мамой вместе, ей нужен уход и забота. У нее пятеро внуков и четверо правнуков. Мы все ее очень любим и желаем в здравии прожить еще много лет!» — рассказала дочь Антонины.