В самолете «Стамбул-Екатеринбург» со 100 пассажирами внутри сработал датчик разгерметизации салона

Самолет готовится к аварийной посадке в Сочи.

В самолете «Стамбул-Екатеринбург» со 100 пассажирами внутри сработал датчик разгерметизации салона. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В настоящее время самолет готовится к аварийной посадке в Сочи.

«Самолет Стамбул-Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона», — сообщили в экстренных службах.