В рязанском академии единоборств кикбоксер Юрий Романко провел мастер-класс

Юрий Романко − заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, мастер спорта России по боксу, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу.

В рязанском академии единоборств кикбоксер Юрий Романко провел мастер-класс. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Юрий Романко — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, мастер спорта России по боксу, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу.

Накануне в воскресенье, 6 ноября, он провел мастер-класс в академии единоборств для рязанских спортсменов. На тренировке также присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков и министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

Фролов отметил, что бокс и кикбоксинг популярны в регионе, а рязанские спортсмены становятся победителями всероссийских и международных соревнований.

«Мы видим интерес рязанцев к данным видам спорта, в том числе и по числу зрителей у нас на турнирах. Мы и в дальнейшем будем поддерживать эти зрелищные виды спорта и наших бойцов», — подытожил глава регионального ведомства.

В рамках мастер-класса участники выполняли различные упражнения на координацию, выносливость и реакцию. Также Юрий Романко в формате беседы поделился со спортсменами своими спортивными знаниями и наблюдениями, дал советы юным спортсменам и провел автограф-сессию.