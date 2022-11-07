Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
Втр, 08
Срд, 09
ЦБ USD 61.24 -0.86 08/11
ЦБ EUR 60.9 0.29 08/11
Нал. USD 64.26 / 64.38 07/11 11:31
Нал. EUR 63.6 / 63.74 07/11 16:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
8 121
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
17 795
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
15 357
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
18 872
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском академии единоборств кикбоксер Юрий Романко провел мастер-класс
Юрий Романко − заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, мастер спорта России по боксу, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу.

В рязанском академии единоборств кикбоксер Юрий Романко провел мастер-класс. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Юрий Романко — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, мастер спорта России по боксу, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу.

Накануне в воскресенье, 6 ноября, он провел мастер-класс в академии единоборств для рязанских спортсменов. На тренировке также присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков и министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

Фролов отметил, что бокс и кикбоксинг популярны в регионе, а рязанские спортсмены становятся победителями всероссийских и международных соревнований.

«Мы видим интерес рязанцев к данным видам спорта, в том числе и по числу зрителей у нас на турнирах. Мы и в дальнейшем будем поддерживать эти зрелищные виды спорта и наших бойцов», — подытожил глава регионального ведомства.

В рамках мастер-класса участники выполняли различные упражнения на координацию, выносливость и реакцию. Также Юрий Романко в формате беседы поделился со спортсменами своими спортивными знаниями и наблюдениями, дал советы юным спортсменам и провел автограф-сессию.