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В Рязанской области начали принимать заявки на получение грантов при создании объектов туристического показа

В Рязанской области начался конкурсный отбор по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грантов на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов по созданию объектов туристского показа, экскурсионных программ с использованием цифровых технологий. Гранты предоставят в форме субсидии, они не распространяются на государственные и муниципальные учреждения.

Размер гранта на одного участника составит до 1 миллиона 500 тысяч рублей при обязательном софинансировании не менее 30% планируемых расходов. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 7 ноября по 6 декабря 2022 года по направлениям:

  • строительство, реконструкция, реставрация, ремонт, капитальный ремонт зданий, сооружений в целях создания объекта туристского показа (музеи, арт-площадки, выставочные залы);
  • создание экспозиций, покупка экспонатов;
  • создание цифровых экскурсионных программ с использованием VR/AR-технологий.

Подробная информация об условиях и требованиях конкурсного отбора размещена на официальном сайте минэкономразвития региона в разделе «Новости».

Предоставление грантов осуществляется в соответствии с постановлением правительства Рязанской области от 25.08.2020 года № 210 «О предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов по созданию объектов туристского показа, экскурсионных программ с использованием цифровых технологий».