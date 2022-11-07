В Рязанской области начали принимать заявки на получение грантов при создании объектов туристического показа

В Рязанской области начался конкурсный отбор по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грантов на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов по созданию объектов туристского показа, экскурсионных программ с использованием цифровых технологий. Гранты предоставят в форме субсидии, они не распространяются на государственные и муниципальные учреждения.

Размер гранта на одного участника составит до 1 миллиона 500 тысяч рублей при обязательном софинансировании не менее 30% планируемых расходов. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 7 ноября по 6 декабря 2022 года по направлениям:

строительство, реконструкция, реставрация, ремонт, капитальный ремонт зданий, сооружений в целях создания объекта туристского показа (музеи, арт-площадки, выставочные залы);

создание экспозиций, покупка экспонатов;

создание цифровых экскурсионных программ с использованием VR/AR-технологий.

Подробная информация об условиях и требованиях конкурсного отбора размещена на официальном сайте минэкономразвития региона в разделе «Новости».