В Рязанской области намерены запретить использовать квадрокоптеры

В Рязанской области намерены запретить использовать квадрокоптеры. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте правительства.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Рязанской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций», — говорится в документе.

Ограничения вводятся до снятия режима повышенной готовности в регионе, который ввел Владимир Путин. Запрет поможет «усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность».

Документ пока не вступил силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.