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В Рязани повторно отремонтировали дороги с учетом замечаний комиссии
Дирекция благоустройства города провела повторную приемку.

В Рязани отремонтировали дороги с учетом замечаний комиссии. Об этом пишет сайт администрации.

Дирекция благоустройства города провела повторную приемку.

Комиссия отметила, что на участке дороги по улице Бутырки все замечания устранены.

На автомобильной дороге от улицы Новаторов дом № 19 корпус 2 до улицы Новаторов дом № 3 подрядчик должен будет засыпать грунт и установить тактильные плитки.

По Скоморошинской улице от дома № 21 до улицы Затинной работы ремонт полностью завершили.