В Рязани повторно отремонтировали дороги с учетом замечаний комиссии
Дирекция благоустройства города провела повторную приемку.
В Рязани отремонтировали дороги с учетом замечаний комиссии. Об этом
Дирекция благоустройства города провела повторную приемку.
Комиссия отметила, что на участке дороги по улице Бутырки все замечания устранены.
На автомобильной дороге от улицы Новаторов дом № 19 корпус 2 до улицы Новаторов дом № 3 подрядчик должен будет засыпать грунт и установить тактильные плитки.
По Скоморошинской улице от дома № 21 до улицы Затинной работы ремонт полностью завершили.