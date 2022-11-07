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В Рязани полицейские разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП

В Рязани полицейские разыскивают свидетелей двух ДТП. Об этом пишет сайт областного УМВД.

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 28 октября 2022 года у дома № 33 по Первомайскому проспекту в Рязани. 44-летний рязанец на «МАЗе» с полуприцепом «КРОН», сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм 86-летний местный житель скончался на месте.

Еще одна авария произошла в Рязани 29 октября 2022 года. Примерно в 00:05 у дома № 37 по улице Новоселов столкнулись три автомобиля. 38-летний рязанец на Renault Megan врезался во впереди стоящий «ГАЗ 2217» под управлением 53-летнего мужчины. От удара «ГАЗ 2217» столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель Renault Megan погиб, его 46-летний пассажир и 26-летняя пассажирка «ГАЗ 2217» доставлены в больницу.

Всех, кому известно о ДТП, попросили обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.