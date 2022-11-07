В Рязани наградили победителей театральной премии «Зеркало сцены»

Фестиваль проводится в регионе уже восьмой раз.

В воскресенье, 6 ноября, в драмтеатре в Рязани прошел региональный фестиваль-премия «Зеркало сцены». Фестиваль проводится в регионе уже восьмой раз.

Как отметили организаторы, впервые призы — статуэтки, которые вручали победителям, украсили ручной росписью.

С 31 октября по 5 ноября в театрах Рязани проходили конкурсные показы. Музыкальный театр представил в рамках фестиваля спектакли «Баядера» и «Интрига». Театр кукол — «Маленькие трагедии» и «Синяя борода». Театр юного зрителя — спектакли «Идиот» и «Море. Звезды. Олеандр». Театр драмы — постановки «Иванов» и «Я танцую как дебил». Все показы посетили не только зрители, но и профессиональные эксперты. Жюри возглавила Марина Тимашева — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала «Вопросы театра», руководитель театроведческого курса ГИТИСА, председатель экспертного совета фестиваля «Мелиховская весна», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий.

Лидером по количеству премий в этом году стал спектакль Рязанского театра кукол «Синяя борода».

Награды распределились так:

«Лучшая работа режиссера» -Дмитрий Акриш, спектакль «Иванов», «Рязанский театр драмы»;

«Лучшая работа художника-постановщика» — Александра Громова, спектакль «Синяя борода», «Рязанский театр кукол»;

«Лучшая работа балетмейстера/хореографа» — Павел Фролов, спектакль «Синяя борода», «Рязанский театр кукол»;

«Лучшая работа художника по свету» — Юрий Лебедев, спектакль «Синяя Борода», «Рязанский театр кукол»;

«Лучшее музыкальное оформление» / «Лучшая работа композитора» — Артем Тульчинский, спектакль «Синяя борода», «Рязанский театр кукол»;

«Лучшая женская роль» — Ирина Воликова, роль королевы Анны, спектакль «Интрига», «Рязанский музыкальный театр»;

«Лучшая мужская роль» — Валерий Рыжков, роль Иванова Николая Алексеевича, спектакль «Иванов», «Рязанский театр драмы»;

«Лучшая роль второго плана» — Роман Горбачев, роль Боркина Михаила Михайловича, спектакль «Иванов», «Рязанский театр драмы»;

«Лучший молодой актер» / «Лучшая молодая актриса» — Дарья Ефремова, роль Лауры, спектакль «Маленькие трагедии», «Рязанский театр кукол»;

«Лучший спектакль большой формы» — спектакль «Синяя борода», «Рязанский театр кукол».

Специальные «Премии жюри»:

«За лучший актерский дуэт» — Сергей Головкин и Марина Головкина, спектакль «Баядера», «Рязанский музыкальный театр»;

«За лучший ансамбль» — ансамбль спектакля «Синяя борода», «Рязанский театр кукол»;

«За роли в спектаклях „Я танцую как дебил“ и „Иванов“» — Никита Московой-Руссо, «Рязанский театр драмы»;

«За театральную поэзию» — режиссер Анна Коонен, спектакль «Синяя борода», «Рязанский театр кукол».

«Зеркало сцены» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получила актриса-кукловод, ведущий мастер сцены Рязанского театра кукол, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Ковалева. Почетную награду вручила председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова.

Премию «Мастер» получила Надежда Полякова, заведующая художественно-модельерным цехом Рязанского театра драмы.