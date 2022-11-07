В Рязани на девяти улицах отключат холодную воду

Об этом предупредила пресс-служба мэрии

В Рязани на девяти улицах отключат холодную воду. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила пресс-служба мэрии.

Воду отключат во вторник, 8 ноября, на следующих улицах:

с 9.30 до 17.00

улица Островского, дома № 105а;

улица Строителей, дома с №№ 1 по 13 (нечетная сторона), № 5 В (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии);

улица Касимовское шоссе, дом № 49;

улица 1-я Прудная, дома №№½, 10, 11, 12 (с/т «кирпичник»), 14/10, 16, 16а, 18а (д/сад № 105), 20 корпус 1, 20б (д/сад № 105), 21, 22, 23 (с/т «кирпичник»), 9, 23, 24, 24а, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9;

улица 2-я Прудная, дома №№ 11,13, 2;

улица Прудный проезд, дома № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6;

улица Связи, дома №№ 10 корпус 1, 10, 11 (МКУ «Техобеспечение»), 11а (МКУ «Техобеспечение»), 12, 12а, 13, 14 (МКУ «Техобеспечение»), 15, 15а (филиал-библиотека № 6), 17 (Издательство Пресса), 17, 17а (школа № 38), 18, 19, 20, 22 (городская поликлиника № 12), 22, 2 г, 5/4, 7, 8/2 (МКУ «Техобеспечение»), 9, 29 (ТЕХПРОМ), 25 (Альфа-М), 23 (Леонардо), 21;

улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 12/5 (МКУ «Техобеспечение»), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 30, 3б, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5а, 6 корпус 1, 6, 7 корпус 1, 7, 8, 9, 9а;

улица Куйбышевское шоссе, дома с №№ 40 по 51 (с буквами и корпусами);

Подвоз технической воды будет организован с 10.00 вблизи дома № 103 по улице Островского.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 подача холодной воды будет снижена по адресам:

поселок Мирный, улица Новоселковская, дома №№ 13 (полк ППС), 17 (логистическая компания), 11 (кинологи).

Отключение воды связано с ремонтными работами.