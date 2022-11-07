Госдума предложила отменить налог при продаже квартир до 3 лет

Госдума рассматривает
По действующему законодательству, НДФЛ при продаже недвижимости составляет 13% от дохода, полученного при сделке, а заградительный срок, после которого указанный налог платить не надо, зависит от способа приобретения жилплощади: если это единственное жильё или оно получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника, срок может быть равен трем годам, в иных случаях — пяти.
Новый закон подразумевает изменение порядка для тех, кто продаёт свою собственность, чтобы приобрести новую недвижимость.
Правила распространятся на всех граждан РФ.
В России действует аналогичная практика в случае, если у продавца минимум два ребёнка и он планирует на вырученные деньги приобрести квартиру или дом большей площади. Тогда доходы не облагаются НДФЛ.