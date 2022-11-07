В Москве стоматолог просверлила первокласснице щеку

На следующий день после случившегося девочке вызывали скорую. Следователи начали проверку.

В Москве стоматолог просверлила первокласснице щеку. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

Инцидент случился в субботу, 5 ноября, в медицинском учреждении в районе Щукино. К врачу-стоматологу пришла на прием первоклассница. Во время лечения зуба врач просверлила ребенку десну и щеку бормашиной.

На следующий день после случившегося девочке вызывали скорую. Следователи начали проверку.