В Минобороны опровергли заявления о «высоких бесполезных потерях в людях и технике»

В ведомстве подчеркнули, что потери противника по линии боевого соприкосновения в среднем составляют семь к одному.

В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров якобы от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты о «высоких бесполезных потерях в людях и технике». Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады более десяти суток ведут «наступательные действия» на угледарском направлении. В Минобороны отметили, что удалось продвинуться до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — отметили в Минобороны.

Ведомство заявило, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.