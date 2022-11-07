В Госдуме объяснили раздачу повесток после завершения мобилизации

Картаполов объяснил, что военкоматы продолжают раздавать повестки для обновления базы данных. Кроме того, 1 ноября в России начался призыв на срочную службу.

В Госдуме объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации. Глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов рассказал РБК о том, почему повестки продолжают приходить и после окончания мобилизации.

Картаполов объяснил, что военкоматы продолжают раздавать повестки для обновления базы данных. Кроме того, 1 ноября в России начался призыв на срочную службу.

В «раздувании» новостей о приходящих повестках депутат обвинил «недоброжелателей».

"Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять", — разъяснил собеседник издания.

Депутат также напомнил, что в военкомат нужно сообщать, например, о рождении детей и переездах.