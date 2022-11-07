В Александро-Невском районе столкнулись «Мазда» и «ВАЗ»

Есть пострадавший.

В Александро-Невском районе произошло ДТП между Mazda CX5 и «ВАЗ 2114». Подробности аварии привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 5 ноября, примерно в 17.00 на 144-м километре автодороги «Рязань-Ряжск». Там пьяный 42-летний житель Волгоградской области на автомобиле Mazda CX5 врезался в «ВАЗ 2114», которым управлял 21-летний местный житель.

Водителя последнего автомобиля госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются