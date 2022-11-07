Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Напомним, пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. На момент происшествия в здании находились 250 человек. Позже стало известно, что 13 из них погибли, пятеро − пострадали.

Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ярославского военного суда.

«Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — сообщили в суде.

Напомним, пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. На момент происшествия в здании находились 250 человек. Позже стало известно, что 13 из них погибли, пятеро — пострадали. Виновником происшествия стал 23-летний мужчина. Предположительно, пожар начался после выстрела им из охотничьей ракетницы. Он признал вину.