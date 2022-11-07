Скидки до 200 000 рублей: стартовали продажи нового пула квартир ЖК «Шереметьевский квартал».

ГК «Стройпромсервис» в ноябре открывает в продажу новый пул квартир в одном из домов ЖК «Шереметьевский квартал». 14 очередь комплекса готовится к сдаче уже в этом году, а значит, пришло время раскрывать запасы лучших предложений в доме.

ГК «Стройпромсервис» в ноябре открывает в продажу новый пул квартир в одном из домов ЖК «Шереметьевский квартал». 14 очередь комплекса готовится к сдаче уже в этом году, а значит, пришло время раскрывать запасы лучших предложений в доме.

20 квартир в доме финальной готовности со скидкой до 200 000 рублей. Например, однокомнатную квартиру с индивидуальным отоплением можно приобрести от 2,3 млн руб, а семейную 2-комнатную квартиру от 4,5 млн руб. И все это под выгодный ипотечный процент — от 0,1% на весь срок.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7 (4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

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