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Скидки до 200 000 рублей: стартовали продажи нового пула квартир ЖК «Шереметьевский квартал».
ГК «Стройпромсервис» в ноябре открывает в продажу новый пул квартир в одном из домов ЖК «Шереметьевский квартал». 14 очередь комплекса готовится к сдаче уже в этом году, а значит, пришло время раскрывать запасы лучших предложений в доме.

ГК «Стройпромсервис» в ноябре открывает в продажу новый пул квартир в одном из домов ЖК «Шереметьевский квартал». 14 очередь комплекса готовится к сдаче уже в этом году, а значит, пришло время раскрывать запасы лучших предложений в доме.

20 квартир в доме финальной готовности со скидкой до 200 000 рублей. Например, однокомнатную квартиру с индивидуальным отоплением можно приобрести от 2,3 млн руб, а семейную 2-комнатную квартиру от 4,5 млн руб. И все это под выгодный ипотечный процент — от 0,1% на весь срок.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7 (4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Справка:

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.