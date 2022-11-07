Рязанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по универсальному бою

Соревнования проходили с 1 по 6 ноября в Волгограде. В них приняли участие спортсмены из более 20 стран.

Рязанские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по универсальному бою среди мужчин и женщин. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили с 1 по 6 ноября в Волгограде. В них приняли участие спортсмены из более 20 стран.

Рязанские спортсмены завоевали четыре медали, из которых две — золотые, еще две — бронзовые. В дисциплине «Универсальный бой «Лайт» чемпионами мира в своих весовых категориях стали мастер спорта России международного класса Сергей Ссорин и заслуженный мастер спорта России Ангелина Алексеенко. Третье место и бронзовая медаль в «лайте» у мастера спорта России Андрея Белкина. Еще одну «бронзу» в весовой категории до 57 килограммов завоевала мастер спорта России международного класса Арина Казарян.