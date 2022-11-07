Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся 80 тысяч мобилизованных

По словам президента России, в боевых подразделениях находятся около 50 тысяч человек.

В зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает РИА Новости .

По словам президента России, в боевых подразделениях находятся около 50 тысяч человек.

«Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне», — отметил Путин.

По его словам, все остальные находятся на полигонах.