Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся 80 тысяч мобилизованных
По словам президента России, в боевых подразделениях находятся около 50 тысяч человек.
В зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает
По словам президента России, в боевых подразделениях находятся около 50 тысяч человек.
«Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне», — отметил Путин.
По его словам, все остальные находятся на полигонах.