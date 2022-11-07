Популярные бренды косметики решили вернуться в Россию

Минпромторг исключил из списка параллельного импорта продукцию Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

Популярные бренды косметики решили вернуться в Россию. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Речь идет о продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Минпромторг исключил их из параллельного импорта, поскольку бренды решили возобновить поставки в Россию.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что изменения вступят в силу лишь через три месяца.

Напомним, бренды внесли в список параллельного импорта еще в начале августа.