Песков: общение Путина с людьми пройдет в формате отдельного мероприятия

Ранее Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Рудней. Позже глава государства заявил, что обязательно встретится с людьми, чтобы услышать их и иметь обратную связь.

Президент Владимир Путин пообщается с людьми по поводу поддержки мобилизованных. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Рудней. Позже глава государства заявил, что обязательно встретится с людьми, чтобы услышать их и иметь обратную связь.

По словам Пескова, общение пройдет в формате отдельного мероприятия. Кремль объявит об этом позднее.

«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля.