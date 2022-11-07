Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос об отношении Кремля к ситуации на херсонском направлении. Он переадресовал вопрос Минобороны, передает РИА Новости .

Песков рекомендовал обратиться с вопросом в Минобороны, поскольку он «касается уже военных аспектов».

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.