Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Херсоном
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос об отношении Кремля к ситуации на херсонском направлении. Он переадресовал вопрос Минобороны, передает
Песков рекомендовал обратиться с вопросом в Минобороны, поскольку он «касается уже военных аспектов».
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска стягивают к региону бронетехнику и танки.