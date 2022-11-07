На Алтае 14-летний школьник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое
Все произошло в селе Новоегорьевское.
На Алтае 14-летний школьник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое. Об этом в понедельник, 7 ноября,
Все произошло в селе Новоегорьевское. Школьник приехал из Новосибирска к бабушке на каникулы. Накануне в воскресенье, 6 ноября, он пошел гулять вместе со сверстником. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой новосибирец достал нож из куртки и воткнул его в спину оппонента. После этого подросток позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
Пострадавшего отправили в больницу. Нож пробил ему легкое.
В отношении виновника возбуждено уголовное дело.