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На Алтае 14-летний школьник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое
Все произошло в селе Новоегорьевское.

На Алтае 14-летний школьник воткнул нож в спину друга и пробил его легкое. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило РЕН. ТВ со ссылкой на источник.

Все произошло в селе Новоегорьевское. Школьник приехал из Новосибирска к бабушке на каникулы. Накануне в воскресенье, 6 ноября, он пошел гулять вместе со сверстником. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой новосибирец достал нож из куртки и воткнул его в спину оппонента. После этого подросток позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Пострадавшего отправили в больницу. Нож пробил ему легкое.

В отношении виновника возбуждено уголовное дело.