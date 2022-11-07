Малков отметил существенные возможности для развития предприятия «ТТМ Центр»

С 2020 года завод участвует в нацпроекте «Производительность труда». Это помогло предприятию увеличить выработку продукции.

Павел Малков посетил завод «ТТМ Центр», пишет сайт правительства региона. Губернатор ознакомился с производственным процессом.

Малков подчеркнул, что завод — один из крупнейших в России по изготовлению фургонов, рефрижераторов, прицепов и полуприцепов с любым уровнем оснащенности — свыше 1000 наименований. Он также отметил, что продукция завода поставляется практически во все регионы страны.

С 2020 года завод участвует в нацпроекте «Производительность труда». Это помогло предприятию увеличить выработку продукции.

«Если в 2021 году предприятие динамично развивалось, то в этом было отмечено некоторое снижение спроса. Сейчас он вновь растет, предприятие снова набирает кадры. Здесь есть существенные возможности, потенциал для дальнейшего развития», — сказал руководитель области.

Павел Малков обсудил с генеральным директором ООО «ТТМ Центр» Александром Кудиновым перспективы развития завода и работу в условиях санкций.