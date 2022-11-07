Четырехлетняя девочка выпала из окна в Хабаровске

В Хабаровске четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Ребенок скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 5 ноября. Как сообщил Amur Mash, девочка осталась в комнате одна, поскольку ее 33-летняя мать ушла в душ, а 18-летний дядя включил ребенку на телефоне мультфильм и вышел. Вернувшись, он увидел открытое окно.

Соседи отметили, что семья благополучная и назвали произошедшее несчастным случаем.

Назначена процессуальная проверка.