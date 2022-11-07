«Автоимпорт»: кроссоверы Chery победили в премии «Внедорожник года-2022»

В октябре организаторы премии «Внедорожник года — 2022» подвели итоги голосования и объявили победителей. Кроссоверы Chery — Tiggo 7 PRO и Tiggo8 PRO стали лучшими по мнению сразу двух оценочных объединений.

В октябре организаторы премии «Внедорожник года — 2022» подвели итоги голосования и объявили победителей. Кроссоверы Chery — Tiggo 7 PRO и Tiggo8 PRO стали лучшими по мнению сразу двух оценочных объединений.

Для объективной оценки претендентов в состав жюри входят автомобильные эксперты, медийные личности и автолюбители. В голосовании принимали участие более 130 моделей, представленные на российском рынке осенью прошлого года.

В категории «Среднеразмерные моноприводные» победителями определены автомобили бренда Chery. Кроссовер Tiggo 7 PRO признан лучшим по мнению «Большого жюри», а кроссовер TIGGO 8 PRO — по решению «Экспертного жюри».

Познакомится с этими моделями вы можете и в Рязани — полный модельный ряд автомобилей CHERY представлен в дилерском центре «Регион62» на Куйбышевском шоссе, 51. Ощутить самостоятельно заслуженные оценки кроссоверов Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO рекомендуем на бесплатной пробной поездке при прохождении маршрута по дорогам разных поверхностей. Кроссоверы удобны как для коротких ежедневных поездок, так и в долгих путешествиях.

Комфортабельность обеспечивается за счет ходовых качеств и технологического оснащения: цифровой бортовой экран, огромный экран системы мультимедиа с возможностью синхронизации со смартфоном, электрические регулировки зеркал и сидений, беспроводная зарядка, бесключевой доступ, автозапуск, бесконтактное открытие двери багажника, датчики парковки, система кругового обзора, круиз-контроль и многое другое.

Справка:

В ноябре в ДЦ «Chery-Регион62» действуют специальные условия на приобретение автомобилей с выгодой 23% - привлекательнее, чем госпрограмма! Записаться на тест-драйв и узнать подробности экономичных программ вы можете по телефону +7 4912 57 55 37.