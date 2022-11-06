В Забайкалье произошел взрыв, есть пострадавшие

Инцидент произошел в городе Шилка.

В Забайкалье мужчина взорвал устройство рядом с кафе. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился накануне вечером в субботу, 5 ноября, в городе Шилка у одного из местных кафе. Мужчина повздорил со своими знакомыми, после чего взорвал неустановленное взрывное устройство.

Пострадали четыре человека. Одному из них потребовалась госпитализация. Виновника происшествия задержали. В его доме провели обыск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.